نغولتروم بوتاني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل BTN إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
9.72 shp

1.00000 BTN = 0.00972 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BTN إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه سانت هيلانة
1 BTN0.00972 SHP
5 BTN0.04861 SHP
10 BTN0.09721 SHP
20 BTN0.19443 SHP
50 BTN0.48606 SHP
100 BTN0.97213 SHP
250 BTN2.43031 SHP
500 BTN4.86063 SHP
1000 BTN9.72125 SHP
2000 BTN19.44250 SHP
5000 BTN48.60625 SHP
10000 BTN97.21250 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / نغولتروم بوتاني
1 SHP102.86700 BTN
5 SHP514.33500 BTN
10 SHP1028.67000 BTN
20 SHP2057.34000 BTN
50 SHP5143.35000 BTN
100 SHP10286.70000 BTN
250 SHP25716.75000 BTN
500 SHP51433.50000 BTN
1000 SHP102867.00000 BTN
2000 SHP205734.00000 BTN
5000 SHP514335.00000 BTN
10000 SHP1028670.00000 BTN