50 نغولتروم بوتاني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل BTN إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
0.48 shp

1.00000 BTN = 0.00952 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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BTN إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855951.080689.35481.468481.670430.9548518.4347
1GBP1.1682911.26245104.3921.715611.951541.1155421.537
1USD0.92540.792111182.691.358951.545830.8836517.0597
1INR0.01119130.009579280.012093410.01643430.01869430.01068630.206309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه سانت هيلانة
1 BTN0.00952 SHP
5 BTN0.04762 SHP
10 BTN0.09524 SHP
20 BTN0.19049 SHP
50 BTN0.47623 SHP
100 BTN0.95245 SHP
250 BTN2.38112 SHP
500 BTN4.76225 SHP
1000 BTN9.52450 SHP
2000 BTN19.04900 SHP
5000 BTN47.62250 SHP
10000 BTN95.24500 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / نغولتروم بوتاني
1 SHP104.99200 BTN
5 SHP524.96000 BTN
10 SHP1049.92000 BTN
20 SHP2099.84000 BTN
50 SHP5249.60000 BTN
100 SHP10499.20000 BTN
250 SHP26248.00000 BTN
500 SHP52496.00000 BTN
1000 SHP104992.00000 BTN
2000 SHP209984.00000 BTN
5000 SHP524960.00000 BTN
10000 SHP1049920.00000 BTN