نغولتروم بوتاني إلى دينار أردني

تحويل BTN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٨٫٥٣٣ jod

1.00000 BTN = 0.00853 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الأردني
1 BTN0.00853 JOD
5 BTN0.04266 JOD
10 BTN0.08533 JOD
20 BTN0.17066 JOD
50 BTN0.42664 JOD
100 BTN0.85328 JOD
250 BTN2.13319 JOD
500 BTN4.26638 JOD
1000 BTN8.53275 JOD
2000 BTN17.06550 JOD
5000 BTN42.66375 JOD
10000 BTN85.32750 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / نغولتروم بوتاني
1 JOD117.19500 BTN
5 JOD585.97500 BTN
10 JOD1171.95000 BTN
20 JOD2343.90000 BTN
50 JOD5859.75000 BTN
100 JOD11719.50000 BTN
250 JOD29298.75000 BTN
500 JOD58597.50000 BTN
1000 JOD117195.00000 BTN
2000 JOD234390.00000 BTN
5000 JOD585975.00000 BTN
10000 JOD1171950.00000 BTN