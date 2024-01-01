Bhutan ngultrumundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile BTN → JOD çevirin

1.000 btn
8,480 jod

1,000 BTN = 0,008480 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ürdün Dinarı
1 BTN0,00848 JOD
5 BTN0,04240 JOD
10 BTN0,08480 JOD
20 BTN0,16959 JOD
50 BTN0,42398 JOD
100 BTN0,84795 JOD
250 BTN2,11988 JOD
500 BTN4,23976 JOD
1000 BTN8,47952 JOD
2000 BTN16,95904 JOD
5000 BTN42,39760 JOD
10000 BTN84,79520 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 JOD117,93100 BTN
5 JOD589,65500 BTN
10 JOD1.179,31000 BTN
20 JOD2.358,62000 BTN
50 JOD5.896,55000 BTN
100 JOD11.793,10000 BTN
250 JOD29.482,75000 BTN
500 JOD58.965,50000 BTN
1000 JOD117.931,00000 BTN
2000 JOD235.862,00000 BTN
5000 JOD589.655,00000 BTN
10000 JOD1.179.310,00000 BTN