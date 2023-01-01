5 نغولتروم بوتاني إلى دينار أردني

تحويل BTN إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٠٫٠٤٣ jod

1.00000 BTN = 0.00857 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:25 UTC
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BTN إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.078989.26551.46521.6660.954118.404
1GBP1.1687711.261104.3321.71251.947191.1151221.5103
1USD0.926850.793021182.73751.358051.544160.884317.0581
1INR0.01120250.009584790.012086410.0164140.01866340.0106880.206171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الأردني
1 BTN0.00857 JOD
5 BTN0.04287 JOD
10 BTN0.08573 JOD
20 BTN0.17147 JOD
50 BTN0.42867 JOD
100 BTN0.85735 JOD
250 BTN2.14336 JOD
500 BTN4.28672 JOD
1000 BTN8.57345 JOD
2000 BTN17.14690 JOD
5000 BTN42.86725 JOD
10000 BTN85.73450 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / نغولتروم بوتاني
1 JOD116.63900 BTN
5 JOD583.19500 BTN
10 JOD1166.39000 BTN
20 JOD2332.78000 BTN
50 JOD5831.95000 BTN
100 JOD11663.90000 BTN
250 JOD29159.75000 BTN
500 JOD58319.50000 BTN
1000 JOD116639.00000 BTN
2000 JOD233278.00000 BTN
5000 JOD583195.00000 BTN
10000 JOD1166390.00000 BTN