10 آلاف دينار أردني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل JOD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jod
١٬١٧٢٬١٧٠ btn

1.00000 JOD = 117.21700 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JOD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / نغولتروم بوتاني
1 JOD117.21700 BTN
5 JOD586.08500 BTN
10 JOD1172.17000 BTN
20 JOD2344.34000 BTN
50 JOD5860.85000 BTN
100 JOD11721.70000 BTN
250 JOD29304.25000 BTN
500 JOD58608.50000 BTN
1000 JOD117217.00000 BTN
2000 JOD234434.00000 BTN
5000 JOD586085.00000 BTN
10000 JOD1172170.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدينار الأردني
1 BTN0.00853 JOD
5 BTN0.04266 JOD
10 BTN0.08531 JOD
20 BTN0.17062 JOD
50 BTN0.42656 JOD
100 BTN0.85312 JOD
250 BTN2.13280 JOD
500 BTN4.26559 JOD
1000 BTN8.53119 JOD
2000 BTN17.06238 JOD
5000 BTN42.65595 JOD
10000 BTN85.31190 JOD