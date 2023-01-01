نغولتروم بوتاني إلى ساماني طاجيكي

تحويل BTN إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
132.20 tjs

1.00000 BTN = 0.13220 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:30 UTC
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BTN إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Tajikistani Somoni
1 BTN0.13220 TJS
5 BTN0.66101 TJS
10 BTN1.32203 TJS
20 BTN2.64406 TJS
50 BTN6.61015 TJS
100 BTN13.22030 TJS
250 BTN33.05075 TJS
500 BTN66.10150 TJS
1000 BTN132.20300 TJS
2000 BTN264.40600 TJS
5000 BTN661.01500 TJS
10000 BTN1322.03000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / نغولتروم بوتاني
1 TJS7.56410 BTN
5 TJS37.82050 BTN
10 TJS75.64100 BTN
20 TJS151.28200 BTN
50 TJS378.20500 BTN
100 TJS756.41000 BTN
250 TJS1891.02500 BTN
500 TJS3782.05000 BTN
1000 TJS7564.10000 BTN
2000 TJS15128.20000 BTN
5000 TJS37820.50000 BTN
10000 TJS75641.00000 BTN