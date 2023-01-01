250 نغولتروم بوتاني إلى ساماني طاجيكي

تحويل BTN إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

250 btn
33.18 tjs

1.00000 BTN = 0.13271 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:58 UTC
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BTN إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.080589.34191.468021.670790.955318.4371
1GBP1.1686311.2629104.4241.715841.952841.116421.5495
1USD0.92550.791828182.68571.358651.546310.8840517.0635
1INR0.0111930.009576360.01209410.01643150.01870110.01069170.206366

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Tajikistani Somoni
1 BTN0.13271 TJS
5 BTN0.66356 TJS
10 BTN1.32713 TJS
20 BTN2.65426 TJS
50 BTN6.63565 TJS
100 BTN13.27130 TJS
250 BTN33.17825 TJS
500 BTN66.35650 TJS
1000 BTN132.71300 TJS
2000 BTN265.42600 TJS
5000 BTN663.56500 TJS
10000 BTN1327.13000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / نغولتروم بوتاني
1 TJS7.53505 BTN
5 TJS37.67525 BTN
10 TJS75.35050 BTN
20 TJS150.70100 BTN
50 TJS376.75250 BTN
100 TJS753.50500 BTN
250 TJS1883.76250 BTN
500 TJS3767.52500 BTN
1000 TJS7535.05000 BTN
2000 TJS15070.10000 BTN
5000 TJS37675.25000 BTN
10000 TJS75350.50000 BTN