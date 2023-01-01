نغولتروم بوتاني إلى نيراس نيجيري

تحويل BTN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
9283.72 ngn

1.00000 BTN = 9.28372 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:49 UTC
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BTN إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / النيرة النيجيرية
1 BTN9.28372 NGN
5 BTN46.41860 NGN
10 BTN92.83720 NGN
20 BTN185.67440 NGN
50 BTN464.18600 NGN
100 BTN928.37200 NGN
250 BTN2320.93000 NGN
500 BTN4641.86000 NGN
1000 BTN9283.72000 NGN
2000 BTN18567.44000 NGN
5000 BTN46418.60000 NGN
10000 BTN92837.20000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نغولتروم بوتاني
1 NGN0.10772 BTN
5 NGN0.53858 BTN
10 NGN1.07715 BTN
20 NGN2.15430 BTN
50 NGN5.38575 BTN
100 NGN10.77150 BTN
250 NGN26.92875 BTN
500 NGN53.85750 BTN
1000 NGN107.71500 BTN
2000 NGN215.43000 BTN
5000 NGN538.57500 BTN
10000 NGN1077.15000 BTN