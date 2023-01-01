نغولتروم بوتاني إلى متكال موزمبيقي

تحويل BTN إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٧٦٨٫٠٧ mzn

1.00000 BTN = 0.76807 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BTN إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ميثامبيكان
1 BTN0.76807 MZN
5 BTN3.84034 MZN
10 BTN7.68068 MZN
20 BTN15.36136 MZN
50 BTN38.40340 MZN
100 BTN76.80680 MZN
250 BTN192.01700 MZN
500 BTN384.03400 MZN
1000 BTN768.06800 MZN
2000 BTN1536.13600 MZN
5000 BTN3840.34000 MZN
10000 BTN7680.68000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / نغولتروم بوتاني
1 MZN1.30197 BTN
5 MZN6.50985 BTN
10 MZN13.01970 BTN
20 MZN26.03940 BTN
50 MZN65.09850 BTN
100 MZN130.19700 BTN
250 MZN325.49250 BTN
500 MZN650.98500 BTN
1000 MZN1301.97000 BTN
2000 MZN2603.94000 BTN
5000 MZN6509.85000 BTN
10000 MZN13019.70000 BTN