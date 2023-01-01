نغولتروم بوتاني إلى ريال قطري

تحويل BTN إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٣٫٨٦ qar

1.00000 BTN = 0.04386 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:5 UTC
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BTN إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال القطري
1 BTN0.04386 QAR
5 BTN0.21928 QAR
10 BTN0.43855 QAR
20 BTN0.87710 QAR
50 BTN2.19276 QAR
100 BTN4.38552 QAR
250 BTN10.96380 QAR
500 BTN21.92760 QAR
1000 BTN43.85520 QAR
2000 BTN87.71040 QAR
5000 BTN219.27600 QAR
10000 BTN438.55200 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / نغولتروم بوتاني
1 QAR22.80230 BTN
5 QAR114.01150 BTN
10 QAR228.02300 BTN
20 QAR456.04600 BTN
50 QAR1140.11500 BTN
100 QAR2280.23000 BTN
250 QAR5700.57500 BTN
500 QAR11401.15000 BTN
1000 QAR22802.30000 BTN
2000 QAR45604.60000 BTN
5000 QAR114011.50000 BTN
10000 QAR228023.00000 BTN