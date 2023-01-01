50 نغولتروم بوتاني إلى ريال قطري

تحويل BTN إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
2.20 qar

1.00000 BTN = 0.04409 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:32 UTC
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BTN إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0802589.32481.46791.66950.954418.4278
1GBP1.1687711.26255104.3991.715621.951241.1154721.5376
1USD0.925750.792048182.6891.358851.545480.883617.0588
1INR0.01119510.009578640.012093510.01643330.01869020.01068580.206301

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال القطري
1 BTN0.04409 QAR
5 BTN0.22044 QAR
10 BTN0.44089 QAR
20 BTN0.88177 QAR
50 BTN2.20443 QAR
100 BTN4.40886 QAR
250 BTN11.02215 QAR
500 BTN22.04430 QAR
1000 BTN44.08860 QAR
2000 BTN88.17720 QAR
5000 BTN220.44300 QAR
10000 BTN440.88600 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / نغولتروم بوتاني
1 QAR22.68160 BTN
5 QAR113.40800 BTN
10 QAR226.81600 BTN
20 QAR453.63200 BTN
50 QAR1134.08000 BTN
100 QAR2268.16000 BTN
250 QAR5670.40000 BTN
500 QAR11340.80000 BTN
1000 QAR22681.60000 BTN
2000 QAR45363.20000 BTN
5000 QAR113408.00000 BTN
10000 QAR226816.00000 BTN