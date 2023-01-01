5000 ريال قطري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل QAR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

5000 qar
114023 btn

1.00000 QAR = 22.80460 BTN

Mid-market exchange rate at 07:30
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0749589.43691.466291.651360.963718.7783
1GBP1.1549311.24155103.2981.693541.907291.1130121.6886
1USD0.930250.805445183.2011.364051.536220.896517.469
1INR0.01118110.009680710.012019110.01639460.01846390.01077510.209961

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / نغولتروم بوتاني
1 QAR22.80460 BTN
5 QAR114.02300 BTN
10 QAR228.04600 BTN
20 QAR456.09200 BTN
50 QAR1140.23000 BTN
100 QAR2280.46000 BTN
250 QAR5701.15000 BTN
500 QAR11402.30000 BTN
1000 QAR22804.60000 BTN
2000 QAR45609.20000 BTN
5000 QAR114023.00000 BTN
10000 QAR228046.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال القطري
1 BTN0.04385 QAR
5 BTN0.21925 QAR
10 BTN0.43851 QAR
20 BTN0.87702 QAR
50 BTN2.19254 QAR
100 BTN4.38509 QAR
250 BTN10.96272 QAR
500 BTN21.92545 QAR
1000 BTN43.85090 QAR
2000 BTN87.70180 QAR
5000 BTN219.25450 QAR
10000 BTN438.50900 QAR