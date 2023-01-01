نغولتروم بوتاني إلى دولار فيجي

تحويل BTN إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٧٫٣٢ fjd

1.00000 BTN = 0.02732 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار فيجي
1 BTN0.02732 FJD
5 BTN0.13662 FJD
10 BTN0.27324 FJD
20 BTN0.54648 FJD
50 BTN1.36621 FJD
100 BTN2.73241 FJD
250 BTN6.83103 FJD
500 BTN13.66205 FJD
1000 BTN27.32410 FJD
2000 BTN54.64820 FJD
5000 BTN136.62050 FJD
10000 BTN273.24100 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / نغولتروم بوتاني
1 FJD36.59770 BTN
5 FJD182.98850 BTN
10 FJD365.97700 BTN
20 FJD731.95400 BTN
50 FJD1829.88500 BTN
100 FJD3659.77000 BTN
250 FJD9149.42500 BTN
500 FJD18298.85000 BTN
1000 FJD36597.70000 BTN
2000 FJD73195.40000 BTN
5000 FJD182988.50000 BTN
10000 FJD365977.00000 BTN