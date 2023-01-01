نغولتروم بوتاني إلى درهم مغربي

تحويل BTN إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٢٣٫٧٣ mad

1.00000 BTN = 0.12373 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدرهم المغربي
1 BTN0.12373 MAD
5 BTN0.61862 MAD
10 BTN1.23725 MAD
20 BTN2.47450 MAD
50 BTN6.18625 MAD
100 BTN12.37250 MAD
250 BTN30.93125 MAD
500 BTN61.86250 MAD
1000 BTN123.72500 MAD
2000 BTN247.45000 MAD
5000 BTN618.62500 MAD
10000 BTN1237.25000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / نغولتروم بوتاني
1 MAD8.08245 BTN
5 MAD40.41225 BTN
10 MAD80.82450 BTN
20 MAD161.64900 BTN
50 MAD404.12250 BTN
100 MAD808.24500 BTN
250 MAD2020.61250 BTN
500 MAD4041.22500 BTN
1000 MAD8082.45000 BTN
2000 MAD16164.90000 BTN
5000 MAD40412.25000 BTN
10000 MAD80824.50000 BTN