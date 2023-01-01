نغولتروم بوتاني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل BTN إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٩٤٫٦٥ gtq

1.00000 BTN = 0.09465 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guatemalan Quetzal
1 BTN0.09465 GTQ
5 BTN0.47327 GTQ
10 BTN0.94655 GTQ
20 BTN1.89309 GTQ
50 BTN4.73273 GTQ
100 BTN9.46546 GTQ
250 BTN23.66365 GTQ
500 BTN47.32730 GTQ
1000 BTN94.65460 GTQ
2000 BTN189.30920 GTQ
5000 BTN473.27300 GTQ
10000 BTN946.54600 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / نغولتروم بوتاني
1 GTQ10.56470 BTN
5 GTQ52.82350 BTN
10 GTQ105.64700 BTN
20 GTQ211.29400 BTN
50 GTQ528.23500 BTN
100 GTQ1056.47000 BTN
250 GTQ2641.17500 BTN
500 GTQ5282.35000 BTN
1000 GTQ10564.70000 BTN
2000 GTQ21129.40000 BTN
5000 GTQ52823.50000 BTN
10000 GTQ105647.00000 BTN