Bhutan ngultrumundan Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile BTN → GTQ çevirin

1.000 btn
93,13 gtq

1,000 BTN = 0,09313 GTQ

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Guatemala Quetzalı
1 BTN0,09313 GTQ
5 BTN0,46564 GTQ
10 BTN0,93127 GTQ
20 BTN1,86255 GTQ
50 BTN4,65637 GTQ
100 BTN9,31274 GTQ
250 BTN23,28185 GTQ
500 BTN46,56370 GTQ
1000 BTN93,12740 GTQ
2000 BTN186,25480 GTQ
5000 BTN465,63700 GTQ
10000 BTN931,27400 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Bhutan Ngultrumu
1 GTQ10,73800 BTN
5 GTQ53,69000 BTN
10 GTQ107,38000 BTN
20 GTQ214,76000 BTN
50 GTQ536,90000 BTN
100 GTQ1.073,80000 BTN
250 GTQ2.684,50000 BTN
500 GTQ5.369,00000 BTN
1000 GTQ10.738,00000 BTN
2000 GTQ21.476,00000 BTN
5000 GTQ53.690,00000 BTN
10000 GTQ107.380,00000 BTN