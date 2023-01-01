50 نغولتروم بوتاني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل BTN إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
٤٫٧٦ gtq

1.00000 BTN = 0.09523 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 6:10 UTC
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BTN إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.078789.24621.464661.665560.9538518.3978
1GBP1.1693211.26135104.3581.712661.947581.1153521.513
1USD0.927050.792801182.7351.35781.544040.8842517.0555
1INR0.0112050.009582420.012086810.01641140.01866250.01068770.206146

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Guatemalan Quetzal
1 BTN0.09523 GTQ
5 BTN0.47613 GTQ
10 BTN0.95227 GTQ
20 BTN1.90454 GTQ
50 BTN4.76135 GTQ
100 BTN9.52269 GTQ
250 BTN23.80673 GTQ
500 BTN47.61345 GTQ
1000 BTN95.22690 GTQ
2000 BTN190.45380 GTQ
5000 BTN476.13450 GTQ
10000 BTN952.26900 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / نغولتروم بوتاني
1 GTQ10.50120 BTN
5 GTQ52.50600 BTN
10 GTQ105.01200 BTN
20 GTQ210.02400 BTN
50 GTQ525.06000 BTN
100 GTQ1050.12000 BTN
250 GTQ2625.30000 BTN
500 GTQ5250.60000 BTN
1000 GTQ10501.20000 BTN
2000 GTQ21002.40000 BTN
5000 GTQ52506.00000 BTN
10000 GTQ105012.00000 BTN