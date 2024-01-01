50 бутанских нгултрумов в гватемальские кетсали
Сконвертируйте BTN в GTQ по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BTN в GTQ
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0933
|0,0935
|Низкий
|0,0928
|0,0928
|В среднем
|0,0930
|0,0931
|Изменить
|-0.38%
|-0.58%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к GTQ
За последние 30 дней максимальный курс BTN к GTQ составил 0,0933, а минимальный — 0,0928. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0930. Изменение курса BTN к GTQ в процентном соотношении составило -0.38.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к GTQ составил 0,0935, а минимальный — 0,0928. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0931. Изменение курса BTN к GTQ в процентном соотношении составило -0.58.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гватемальские кетсали
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Бутанский нгултрум
|1 GTQ
|10,77930 BTN
|5 GTQ
|53,89650 BTN
|10 GTQ
|107,79300 BTN
|20 GTQ
|215,58600 BTN
|50 GTQ
|538,96500 BTN
|100 GTQ
|1 077,93000 BTN
|250 GTQ
|2 694,82500 BTN
|500 GTQ
|5 389,65000 BTN
|1000 GTQ
|10 779,30000 BTN
|2000 GTQ
|21 558,60000 BTN
|5000 GTQ
|53 896,50000 BTN
|10000 GTQ
|107 793,00000 BTN