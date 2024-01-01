История обменного курса бутанский нгултрум–гватемальские кетсали

Обменный курс бутанский нгултрум/гватемальские кетсали сейчас составляет 0,093, отражая изменение в размере -0.068% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.224% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,093, и минимумом, равным 0,093, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.163% уменьшение стоимости.