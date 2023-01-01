نغولتروم بوتاني إلى فرنك رواندي

تحويل BTN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٤٬٤٣٨ rwf

1.00000 BTN = 14.43800 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:57 UTC
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BTN إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Rwandan Franc
1 BTN14.43800 RWF
5 BTN72.19000 RWF
10 BTN144.38000 RWF
20 BTN288.76000 RWF
50 BTN721.90000 RWF
100 BTN1443.80000 RWF
250 BTN3609.50000 RWF
500 BTN7219.00000 RWF
1000 BTN14438.00000 RWF
2000 BTN28876.00000 RWF
5000 BTN72190.00000 RWF
10000 BTN144380.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / نغولتروم بوتاني
1 RWF0.06926 BTN
5 RWF0.34631 BTN
10 RWF0.69261 BTN
20 RWF1.38523 BTN
50 RWF3.46308 BTN
100 RWF6.92615 BTN
250 RWF17.31537 BTN
500 RWF34.63075 BTN
1000 RWF69.26150 BTN
2000 RWF138.52300 BTN
5000 RWF346.30750 BTN
10000 RWF692.61500 BTN