Bhutan ngultrumundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile BTN → RWF çevirin

1.000 btn
15.448 rwf

1,000 BTN = 15,45 RWF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ruanda Frangı
1 BTN15,44820 RWF
5 BTN77,24100 RWF
10 BTN154,48200 RWF
20 BTN308,96400 RWF
50 BTN772,41000 RWF
100 BTN1.544,82000 RWF
250 BTN3.862,05000 RWF
500 BTN7.724,10000 RWF
1000 BTN15.448,20000 RWF
2000 BTN30.896,40000 RWF
5000 BTN77.241,00000 RWF
10000 BTN154.482,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 RWF0,06473 BTN
5 RWF0,32366 BTN
10 RWF0,64733 BTN
20 RWF1,29465 BTN
50 RWF3,23663 BTN
100 RWF6,47326 BTN
250 RWF16,18315 BTN
500 RWF32,36630 BTN
1000 RWF64,73260 BTN
2000 RWF129,46520 BTN
5000 RWF323,66300 BTN
10000 RWF647,32600 BTN