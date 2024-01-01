1 Ruanda frangından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile RWF → BTN çevirin

1 rwf
0,06 btn

1,000R₣ RWF = 0,06358Nu. BTN

05:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06370,0645
Düşük0,06350,0635
Ortalama0,06360,0639
Değişim-0.14%-1.26%
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1 RWF → BTN istatistikleri

RWF → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0637, en düşük 0,0635 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0636 oldu. RWF → BTN kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

RWF → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0645, en düşük 0,0635 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0639 oldu. RWF → BTN kurundaki değişiklik -1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25783,735
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,71390,412
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,17260,412
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,236106,573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bhutan Ngultrumu
1 RWF0,06358 BTN
5 RWF0,31791 BTN
10 RWF0,63583 BTN
20 RWF1,27165 BTN
50 RWF3,17913 BTN
100 RWF6,35826 BTN
250 RWF15,89565 BTN
500 RWF31,79130 BTN
1000 RWF63,58260 BTN
2000 RWF127,16520 BTN
5000 RWF317,91300 BTN
10000 RWF635,82600 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Ruanda Frangı
1 BTN15,72760 RWF
5 BTN78,63800 RWF
10 BTN157,27600 RWF
20 BTN314,55200 RWF
50 BTN786,38000 RWF
100 BTN1.572,76000 RWF
250 BTN3.931,90000 RWF
500 BTN7.863,80000 RWF
1000 BTN15.727,60000 RWF
2000 BTN31.455,20000 RWF
5000 BTN78.638,00000 RWF
10000 BTN157.276,00000 RWF