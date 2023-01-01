ألف نغولتروم بوتاني إلى فرنك رواندي

تحويل BTN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
14438 rwf

1.00000 BTN = 14.43820 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:3 UTC
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BTN إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0802589.32591.468061.669890.9543518.4251
1GBP1.1687711.2625104.3961.715741.951621.1154221.5336
1USD0.925750.792079182.691.3591.545830.883517.0563
1INR0.0111950.00957890.012093410.01643490.01869430.01068450.206268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Rwandan Franc
1 BTN14.43820 RWF
5 BTN72.19100 RWF
10 BTN144.38200 RWF
20 BTN288.76400 RWF
50 BTN721.91000 RWF
100 BTN1443.82000 RWF
250 BTN3609.55000 RWF
500 BTN7219.10000 RWF
1000 BTN14438.20000 RWF
2000 BTN28876.40000 RWF
5000 BTN72191.00000 RWF
10000 BTN144382.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / نغولتروم بوتاني
1 RWF0.06926 BTN
5 RWF0.34630 BTN
10 RWF0.69261 BTN
20 RWF1.38521 BTN
50 RWF3.46303 BTN
100 RWF6.92606 BTN
250 RWF17.31515 BTN
500 RWF34.63030 BTN
1000 RWF69.26060 BTN
2000 RWF138.52120 BTN
5000 RWF346.30300 BTN
10000 RWF692.60600 BTN