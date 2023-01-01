نغولتروم بوتاني إلى غورد هايتي

تحويل BTN إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٦٣٠٫٧٣ htg

1.00000 BTN = 1.63073 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:27 UTC
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BTN إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Haiti Gourde
1 BTN1.63073 HTG
5 BTN8.15365 HTG
10 BTN16.30730 HTG
20 BTN32.61460 HTG
50 BTN81.53650 HTG
100 BTN163.07300 HTG
250 BTN407.68250 HTG
500 BTN815.36500 HTG
1000 BTN1630.73000 HTG
2000 BTN3261.46000 HTG
5000 BTN8153.65000 HTG
10000 BTN16307.30000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / نغولتروم بوتاني
1 HTG0.61322 BTN
5 HTG3.06611 BTN
10 HTG6.13222 BTN
20 HTG12.26444 BTN
50 HTG30.66110 BTN
100 HTG61.32220 BTN
250 HTG153.30550 BTN
500 HTG306.61100 BTN
1000 HTG613.22200 BTN
2000 HTG1226.44400 BTN
5000 HTG3066.11000 BTN
10000 HTG6132.22000 BTN