Bhutan ngultrumundan Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile BTN → HTG çevirin

1.000 btn
1.581,02 htg

1,000 BTN = 1,581 HTG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Haiti Gurdusu
1 BTN1,58102 HTG
5 BTN7,90510 HTG
10 BTN15,81020 HTG
20 BTN31,62040 HTG
50 BTN79,05100 HTG
100 BTN158,10200 HTG
250 BTN395,25500 HTG
500 BTN790,51000 HTG
1000 BTN1.581,02000 HTG
2000 BTN3.162,04000 HTG
5000 BTN7.905,10000 HTG
10000 BTN15.810,20000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Bhutan Ngultrumu
1 HTG0,63250 BTN
5 HTG3,16251 BTN
10 HTG6,32502 BTN
20 HTG12,65004 BTN
50 HTG31,62510 BTN
100 HTG63,25020 BTN
250 HTG158,12550 BTN
500 HTG316,25100 BTN
1000 HTG632,50200 BTN
2000 HTG1.265,00400 BTN
5000 HTG3.162,51000 BTN
10000 HTG6.325,02000 BTN