Polonya zlotisinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile PLN → HTG çevirin

1.000 pln
32.572,30 htg

1.00000 PLN = 32.57230 HTG

17:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0760589.33521.451651.653050.94766518.3574
1 GBP1.1695311.25845104.4781.697711.933251.1083221.4692
1 USD0.929350.794628183.02141.349051.536220.8807517.06
1 INR0.01119380.009571370.012045110.01624940.01850390.01060870.205489

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Haiti Gurdusu
1 PLN32.57230 HTG
5 PLN162.86150 HTG
10 PLN325.72300 HTG
20 PLN651.44600 HTG
50 PLN1628.61500 HTG
100 PLN3257.23000 HTG
250 PLN8143.07500 HTG
500 PLN16286.15000 HTG
1000 PLN32572.30000 HTG
2000 PLN65144.60000 HTG
5000 PLN162861.50000 HTG
10000 PLN325723.00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Polonya Zlotisi
1 HTG0.03070 PLN
5 HTG0.15351 PLN
10 HTG0.30701 PLN
20 HTG0.61402 PLN
50 HTG1.53505 PLN
100 HTG3.07010 PLN
250 HTG7.67525 PLN
500 HTG15.35050 PLN
1000 HTG30.70100 PLN
2000 HTG61.40200 PLN
5000 HTG153.50500 PLN
10000 HTG307.01000 PLN