10 bin Polonya zlotisinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile PLN → HTG çevirin

1,000zł PLN = 32,01G HTG

13:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → HTG çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HTG
1 PLN → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,147634,6090
Düşük31,894031,8940
Ortalama32,517233,4651
Değişim-3.44%-6.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → HTG istatistikleri

PLN → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,1476, en düşük 31,8940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,5172 oldu. PLN → HTG kurundaki değişiklik -3.44 değerindeydi.

PLN → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,6090, en düşük 31,8940 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,4651 oldu. PLN → HTG kurundaki değişiklik -6.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4250,8861.395,2311,0923,945
1 EUR1,05610,83789,1570,9361.473,4311,71225,287
1 GBP1,2631,1951106,591,1191.761,551430,228
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5260,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Haiti Gurdusu
1 PLN32,00780 HTG
5 PLN160,03900 HTG
10 PLN320,07800 HTG
20 PLN640,15600 HTG
50 PLN1.600,39000 HTG
100 PLN3.200,78000 HTG
250 PLN8.001,95000 HTG
500 PLN16.003,90000 HTG
1000 PLN32.007,80000 HTG
2000 PLN64.015,60000 HTG
5000 PLN160.039,00000 HTG
10000 PLN320.078,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Polonya Zlotisi
1 HTG0,03124 PLN
5 HTG0,15621 PLN
10 HTG0,31242 PLN
20 HTG0,62485 PLN
50 HTG1,56212 PLN
100 HTG3,12424 PLN
250 HTG7,81060 PLN
500 HTG15,62120 PLN
1000 HTG31,24240 PLN
2000 HTG62,48480 PLN
5000 HTG156,21200 PLN
10000 HTG312,42400 PLN