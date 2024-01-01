Türk lirasından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile TRY → HTG çevirin

1.000 try
4.268,89 htg

1.00000 TRY = 4.26889 HTG

23:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0776589.45171.450731.650940.94789518.3682
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.484
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0447
1 INR0.01117920.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Haiti Gurdusu
1 TRY4.26889 HTG
5 TRY21.34445 HTG
10 TRY42.68890 HTG
20 TRY85.37780 HTG
50 TRY213.44450 HTG
100 TRY426.88900 HTG
250 TRY1067.22250 HTG
500 TRY2134.44500 HTG
1000 TRY4268.89000 HTG
2000 TRY8537.78000 HTG
5000 TRY21344.45000 HTG
10000 TRY42688.90000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Türk Lirası
1 HTG0.23425 TRY
5 HTG1.17127 TRY
10 HTG2.34253 TRY
20 HTG4.68506 TRY
50 HTG11.71265 TRY
100 HTG23.42530 TRY
250 HTG58.56325 TRY
500 HTG117.12650 TRY
1000 HTG234.25300 TRY
2000 HTG468.50600 TRY
5000 HTG1171.26500 TRY
10000 HTG2342.53000 TRY