Japon yeninden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile JPY → HTG çevirin

10.000 jpy
8.759,78 htg

1.00000 JPY = 0.87598 HTG

08:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555951.073389.12091.453621.652630.9487918.3188
1 GBP1.1687811.25445104.1631.698961.931561.1089221.4106
1 USD0.93170.797162183.03451.354351.539760.88417.0677
1 INR0.01122070.009600370.012043210.01631070.01854370.01064620.20555

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Haiti Gurdusu
100 JPY87.59780 HTG
1000 JPY875.97800 HTG
1500 JPY1313.96700 HTG
2000 JPY1751.95600 HTG
3000 JPY2627.93400 HTG
5000 JPY4379.89000 HTG
5400 JPY4730.28120 HTG
10000 JPY8759.78000 HTG
15000 JPY13139.67000 HTG
20000 JPY17519.56000 HTG
25000 JPY21899.45000 HTG
30000 JPY26279.34000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Japon Yeni
1 HTG1.14158 JPY
5 HTG5.70790 JPY
10 HTG11.41580 JPY
20 HTG22.83160 JPY
50 HTG57.07900 JPY
100 HTG114.15800 JPY
250 HTG285.39500 JPY
500 HTG570.79000 JPY
1000 HTG1141.58000 JPY
2000 HTG2283.16000 JPY
5000 HTG5707.90000 JPY
10000 HTG11415.80000 JPY