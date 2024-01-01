Yeni İsrail şekelinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile ILS → HTG çevirin

1.000 ils
35.993 htg

1.00000 ILS = 35.99300 HTG

06:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07381.453321.653310.9494918.3345
1 GBP1.1713511.25685104.3361.702341.936591.1121921.4759
1 USD0.931950.79564183.01381.354451.540830.8848517.0871
1 INR0.01122660.009584430.012046210.0163160.01856120.01065910.205834

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Yeni İsrail şekelinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Haiti Gurdusu
1 ILS35.99300 HTG
5 ILS179.96500 HTG
10 ILS359.93000 HTG
20 ILS719.86000 HTG
50 ILS1799.65000 HTG
100 ILS3599.30000 HTG
250 ILS8998.25000 HTG
500 ILS17996.50000 HTG
1000 ILS35993.00000 HTG
2000 ILS71986.00000 HTG
5000 ILS179965.00000 HTG
10000 ILS359930.00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Yeni İsrail Şekeli
1 HTG0.02778 ILS
5 HTG0.13892 ILS
10 HTG0.27783 ILS
20 HTG0.55566 ILS
50 HTG1.38916 ILS
100 HTG2.77832 ILS
250 HTG6.94580 ILS
500 HTG13.89160 ILS
1000 HTG27.78320 ILS
2000 HTG55.56640 ILS
5000 HTG138.91600 ILS
10000 HTG277.83200 ILS