100 Yeni İsrail şekelinden Haiti gurdusuna
Reel döviz kuru ile ILS → HTG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Haiti Gurdusu
|1 ILS
|35.55820 HTG
|5 ILS
|177.79100 HTG
|10 ILS
|355.58200 HTG
|20 ILS
|711.16400 HTG
|50 ILS
|1777.91000 HTG
|100 ILS
|3555.82000 HTG
|250 ILS
|8889.55000 HTG
|500 ILS
|17779.10000 HTG
|1000 ILS
|35558.20000 HTG
|2000 ILS
|71116.40000 HTG
|5000 ILS
|177791.00000 HTG
|10000 ILS
|355582.00000 HTG