100 以色列新谢克尔兑海地古德

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1 ILS兑HTG过去 30 天过去 90 天
36.638136.6381
34.357634.3576
一般35.650035.6130
更改-3.19%-2.71%
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1 ILS 兑 HTG 统计信息

过去 30 天，ILS 兑 HTG 的表现如下：30 天高点为 36.6381，30 天低点为 34.3576。这意味着 30 天平均值为 35.6500。ILS 兑 HTG 的变化为 -3.19。

过去 90 天，ILS 兑 HTG 的表现如下：90 天高点为 36.6381，90 天低点为 34.3576。这意味着 90 天平均值为 35.6130。ILS 兑 HTG 的变化为 -2.71。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.09191.6131.51.6590.94420.83
1 GBP1.16711.273106.9141.7511.9371.10224.309
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以色列新谢克尔/海地古德汇率
1 ILS34.60630 HTG
5 ILS173.03150 HTG
10 ILS346.06300 HTG
20 ILS692.12600 HTG
50 ILS1,730.31500 HTG
100 ILS3,460.63000 HTG
250 ILS8,651.57500 HTG
500 ILS17,303.15000 HTG
1000 ILS34,606.30000 HTG
2000 ILS69,212.60000 HTG
5000 ILS173,031.50000 HTG
10000 ILS346,063.00000 HTG
海地古德/以色列新谢克尔汇率
1 HTG0.02890 ILS
5 HTG0.14448 ILS
10 HTG0.28896 ILS
20 HTG0.57793 ILS
50 HTG1.44482 ILS
100 HTG2.88964 ILS
250 HTG7.22410 ILS
500 HTG14.44820 ILS
1000 HTG28.89640 ILS
2000 HTG57.79280 ILS
5000 HTG144.48200 ILS
10000 HTG288.96400 ILS