10 bin Haiti gurdusundan Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile HTG → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Haiti gurdusundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Haiti Gurdusu
|1 ILS
|35.56380 HTG
|5 ILS
|177.81900 HTG
|10 ILS
|355.63800 HTG
|20 ILS
|711.27600 HTG
|50 ILS
|1778.19000 HTG
|100 ILS
|3556.38000 HTG
|250 ILS
|8890.95000 HTG
|500 ILS
|17781.90000 HTG
|1000 ILS
|35563.80000 HTG
|2000 ILS
|71127.60000 HTG
|5000 ILS
|177819.00000 HTG
|10000 ILS
|355638.00000 HTG