Haiti gurdusundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile HTG → ZAR çevirin

1.000 htg
144,87 zar

1.00000 HTG = 0.14487 ZAR

05:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11.347619.06311.354550.79595783.0050.93211.54143
1 SGD0.74206114.1461.005160.59064761.59470.6916721.14383
1 ZAR0.05245750.070691510.07105610.04175384.354220.04889530.0808591
1 CAD0.7382530.99486914.073410.58761761.27870.6881231.13796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Güney Afrika Randı
1 HTG0.14487 ZAR
5 HTG0.72437 ZAR
10 HTG1.44873 ZAR
20 HTG2.89746 ZAR
50 HTG7.24365 ZAR
100 HTG14.48730 ZAR
250 HTG36.21825 ZAR
500 HTG72.43650 ZAR
1000 HTG144.87300 ZAR
2000 HTG289.74600 ZAR
5000 HTG724.36500 ZAR
10000 HTG1448.73000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Haiti Gurdusu
1 ZAR6.90260 HTG
5 ZAR34.51300 HTG
10 ZAR69.02600 HTG
20 ZAR138.05200 HTG
50 ZAR345.13000 HTG
100 ZAR690.26000 HTG
250 ZAR1725.65000 HTG
500 ZAR3451.30000 HTG
1000 ZAR6902.60000 HTG
2000 ZAR13805.20000 HTG
5000 ZAR34513.00000 HTG
10000 ZAR69026.00000 HTG