غورد هايتي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل HTG إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
139.92 zar

1.00000 HTG = 0.13992 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:21 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HTG إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 ZAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60661.438991.661080.96418.3283
1GBP1.1530711.229102.1551.659031.915081.1115621.1308
1USD0.93810.81367183.12061.34991.558240.9043517.1935
1INR0.01128580.009789030.012030710.01624030.01874670.010880.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / راند جنوب أفريقيا
1 HTG0.13992 ZAR
5 HTG0.69958 ZAR
10 HTG1.39915 ZAR
20 HTG2.79830 ZAR
50 HTG6.99575 ZAR
100 HTG13.99150 ZAR
250 HTG34.97875 ZAR
500 HTG69.95750 ZAR
1000 HTG139.91500 ZAR
2000 HTG279.83000 ZAR
5000 HTG699.57500 ZAR
10000 HTG1399.15000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Haiti Gourde
1 ZAR7.14717 HTG
5 ZAR35.73585 HTG
10 ZAR71.47170 HTG
20 ZAR142.94340 HTG
50 ZAR357.35850 HTG
100 ZAR714.71700 HTG
250 ZAR1786.79250 HTG
500 ZAR3573.58500 HTG
1000 ZAR7147.17000 HTG
2000 ZAR14294.34000 HTG
5000 ZAR35735.85000 HTG
10000 ZAR71471.70000 HTG