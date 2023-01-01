غورد هايتي إلى دولار أمريكي

تحويل HTG إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٧٫٤١ usd

1.00000 HTG = 0.00741 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:5 UTC
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HTG إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064388.49921.438081.660630.9638518.3269
1GBP1.15311.22725102.0491.658261.914891.1113221.1329
1USD0.93960.81483183.15251.35121.560310.905517.2197
1INR0.01129950.009799220.012026110.01624970.01876440.01088960.207086

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار أمريكي
1 HTG0.00741 USD
5 HTG0.03706 USD
10 HTG0.07413 USD
20 HTG0.14825 USD
50 HTG0.37063 USD
100 HTG0.74126 USD
250 HTG1.85316 USD
500 HTG3.70632 USD
1000 HTG7.41264 USD
2000 HTG14.82528 USD
5000 HTG37.06320 USD
10000 HTG74.12640 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Haiti Gourde
1 USD134.90500 HTG
5 USD674.52500 HTG
10 USD1349.05000 HTG
20 USD2698.10000 HTG
50 USD6745.25000 HTG
100 USD13490.50000 HTG
250 USD33726.25000 HTG
500 USD67452.50000 HTG
1000 USD134905.00000 HTG
2000 USD269810.00000 HTG
5000 USD674525.00000 HTG
10000 USD1349050.00000 HTG