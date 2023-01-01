غورد هايتي إلى دولار أسترالي

تحويل HTG إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١١٫٥٨ aud

1.00000 HTG = 0.01158 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:7 UTC
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HTG إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.06488.47431.438531.661460.963318.334
1GBP1.1527411.2265101.9871.658231.915211.1104321.1341
1USD0.939850.815328183.15251.3521.561520.905517.2312
1INR0.01130270.009805220.012026110.01625930.0187790.01088960.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار أسترالي
1 HTG0.01158 AUD
5 HTG0.05788 AUD
10 HTG0.11575 AUD
20 HTG0.23150 AUD
50 HTG0.57875 AUD
100 HTG1.15750 AUD
250 HTG2.89375 AUD
500 HTG5.78750 AUD
1000 HTG11.57500 AUD
2000 HTG23.15000 AUD
5000 HTG57.87500 AUD
10000 HTG115.75000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Haiti Gourde
1 AUD86.39320 HTG
5 AUD431.96600 HTG
10 AUD863.93200 HTG
20 AUD1727.86400 HTG
50 AUD4319.66000 HTG
100 AUD8639.32000 HTG
250 AUD21598.30000 HTG
500 AUD43196.60000 HTG
1000 AUD86393.20000 HTG
2000 AUD172786.40000 HTG
5000 AUD431966.00000 HTG
10000 AUD863932.00000 HTG