غورد هايتي إلى دولار سنغافوري

تحويل HTG إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
10.14 sgd

1.00000 HTG = 0.01014 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HTG إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065488.57031.43851.660670.963818.3332
1GBP1.1529411.2284102.1211.658591.914741.111221.1381
1USD0.93860.814067183.13341.35021.558720.904617.2078
1INR0.01129050.00979230.012028910.01624140.01874970.01088130.20699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار سنغافورة
1 HTG0.01014 SGD
5 HTG0.05070 SGD
10 HTG0.10139 SGD
20 HTG0.20279 SGD
50 HTG0.50697 SGD
100 HTG1.01394 SGD
250 HTG2.53485 SGD
500 HTG5.06970 SGD
1000 HTG10.13940 SGD
2000 HTG20.27880 SGD
5000 HTG50.69700 SGD
10000 HTG101.39400 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Haiti Gourde
1 SGD98.62560 HTG
5 SGD493.12800 HTG
10 SGD986.25600 HTG
20 SGD1972.51200 HTG
50 SGD4931.28000 HTG
100 SGD9862.56000 HTG
250 SGD24656.40000 HTG
500 SGD49312.80000 HTG
1000 SGD98625.60000 HTG
2000 SGD197251.20000 HTG
5000 SGD493128.00000 HTG
10000 SGD986256.00000 HTG