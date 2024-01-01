Гаитянские гурды в сингапурские доллары

Сконвертируйте HTG в SGD по реальному обменному курсу

1 000 htg
10,21 sgd

G1,000 HTG = S$0,01021 SGD

Среднерыночный курс в 05:45
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1 HTG в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01030,0103
Низкий0,01020,0101
В среднем0,01020,0102
Изменить-0.00%-0.95%
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Соотношение 1 HTG к SGD

За последние 30 дней максимальный курс HTG к SGD составил 0,0103, а минимальный — 0,0102. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0102. Изменение курса HTG к SGD в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс HTG к SGD составил 0,0103, а минимальный — 0,0101. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0102. Изменение курса HTG к SGD в процентном соотношении составило -0.95.

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Популярные валюты

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11,34518,2761,3710,77383,6240,9181,492
1 SGD0,744113,5921,0190,57562,190,6831,11
1 ZAR0,0550,07410,0750,0424,5760,050,082
1 CAD0,730,98113,33510,56461,0150,671,089

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Как произвести расчет конвертации из гаитянских гурдов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HTG из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HTG в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для гаитянский гурд

HTG в USD

HTG в SGD

HTG в ZAR

HTG в CAD

HTG в GBP

HTG в INR

HTG в EUR

HTG в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Гаитянский гурд / Сингапурский доллар
1 HTG0,01021 SGD
5 HTG0,05103 SGD
10 HTG0,10206 SGD
20 HTG0,20413 SGD
50 HTG0,51032 SGD
100 HTG1,02063 SGD
250 HTG2,55158 SGD
500 HTG5,10315 SGD
1000 HTG10,20630 SGD
2000 HTG20,41260 SGD
5000 HTG51,03150 SGD
10000 HTG102,06300 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Гаитянский гурд
1 SGD97,97870 HTG
5 SGD489,89350 HTG
10 SGD979,78700 HTG
20 SGD1 959,57400 HTG
50 SGD4 898,93500 HTG
100 SGD9 797,87000 HTG
250 SGD24 494,67500 HTG
500 SGD48 989,35000 HTG
1000 SGD97 978,70000 HTG
2000 SGD195 957,40000 HTG
5000 SGD489 893,50000 HTG
10000 SGD979 787,00000 HTG