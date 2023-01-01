غورد هايتي إلى دولار كندي

تحويل HTG إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
10.02 cad

1.00000 HTG = 0.01002 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:8 UTC
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HTG إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.47541.438131.66110.963318.3372
1GBP1.153411.227102.021.658291.915391.1110721.1444
1USD0.939750.814996183.14581.35151.561040.905317.2326
1INR0.01130260.009802010.012027110.01625460.01877470.01088810.207258

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى CAD

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HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار كندي
1 HTG0.01002 CAD
5 HTG0.05009 CAD
10 HTG0.10018 CAD
20 HTG0.20036 CAD
50 HTG0.50091 CAD
100 HTG1.00182 CAD
250 HTG2.50455 CAD
500 HTG5.00910 CAD
1000 HTG10.01820 CAD
2000 HTG20.03640 CAD
5000 HTG50.09100 CAD
10000 HTG100.18200 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Haiti Gourde
1 CAD99.81870 HTG
5 CAD499.09350 HTG
10 CAD998.18700 HTG
20 CAD1996.37400 HTG
50 CAD4990.93500 HTG
100 CAD9981.87000 HTG
250 CAD24954.67500 HTG
500 CAD49909.35000 HTG
1000 CAD99818.70000 HTG
2000 CAD199637.40000 HTG
5000 CAD499093.50000 HTG
10000 CAD998187.00000 HTG