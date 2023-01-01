غورد هايتي إلى يورو

تحويل HTG إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
6.97 eur

1.00000 HTG = 0.00697 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:10 UTC
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HTG إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.064288.48661.4381.660870.963518.3291
1GBP1.1531411.22715102.0361.658191.915181.1110521.1357
1USD0.93970.814896183.14851.351251.560670.905317.2234
1INR0.01130110.009800490.012026710.0162510.01876970.01088770.20714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / اليورو
1 HTG0.00697 EUR
5 HTG0.03483 EUR
10 HTG0.06965 EUR
20 HTG0.13931 EUR
50 HTG0.34827 EUR
100 HTG0.69654 EUR
250 HTG1.74136 EUR
500 HTG3.48272 EUR
1000 HTG6.96544 EUR
2000 HTG13.93088 EUR
5000 HTG34.82720 EUR
10000 HTG69.65440 EUR
معدلات التحويل اليورو / Haiti Gourde
1 EUR143.56600 HTG
5 EUR717.83000 HTG
10 EUR1435.66000 HTG
20 EUR2871.32000 HTG
50 EUR7178.30000 HTG
100 EUR14356.60000 HTG
250 EUR35891.50000 HTG
500 EUR71783.00000 HTG
1000 EUR143566.00000 HTG
2000 EUR287132.00000 HTG
5000 EUR717830.00000 HTG
10000 EUR1435660.00000 HTG