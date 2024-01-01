5 Güney Afrika randından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile ZAR → HTG çevirin

5 zar
35,97 htg

1,000R ZAR = 7,194G HTG

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → HTG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,34097,3780
Düşük7,12436,9821
Ortalama7,23087,2022
Değişim-0.55%0.90%
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1 ZAR → HTG istatistikleri

ZAR → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,3409, en düşük 7,1243 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,2308 oldu. ZAR → HTG kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

ZAR → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3780, en düşük 6,9821 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,2022 oldu. ZAR → HTG kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Haiti Gurdusu
1 ZAR7,19398 HTG
5 ZAR35,96990 HTG
10 ZAR71,93980 HTG
20 ZAR143,87960 HTG
50 ZAR359,69900 HTG
100 ZAR719,39800 HTG
250 ZAR1.798,49500 HTG
500 ZAR3.596,99000 HTG
1000 ZAR7.193,98000 HTG
2000 ZAR14.387,96000 HTG
5000 ZAR35.969,90000 HTG
10000 ZAR71.939,80000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Güney Afrika Randı
1 HTG0,13901 ZAR
5 HTG0,69503 ZAR
10 HTG1,39005 ZAR
20 HTG2,78010 ZAR
50 HTG6,95025 ZAR
100 HTG13,90050 ZAR
250 HTG34,75125 ZAR
500 HTG69,50250 ZAR
1000 HTG139,00500 ZAR
2000 HTG278,01000 ZAR
5000 HTG695,02500 ZAR
10000 HTG1.390,05000 ZAR