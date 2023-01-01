bin Haiti gurdusundan Japon yenine
Reel döviz kuru ile HTG → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Haiti gurdusundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Haiti Gurdusu
|100 JPY
|90.68090 HTG
|1000 JPY
|906.80900 HTG
|1500 JPY
|1360.21350 HTG
|2000 JPY
|1813.61800 HTG
|3000 JPY
|2720.42700 HTG
|5000 JPY
|4534.04500 HTG
|5400 JPY
|4896.76860 HTG
|10000 JPY
|9068.09000 HTG
|15000 JPY
|13602.13500 HTG
|20000 JPY
|18136.18000 HTG
|25000 JPY
|22670.22500 HTG
|30000 JPY
|27204.27000 HTG