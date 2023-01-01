2000 نغولتروم بوتاني إلى غورد هايتي

تحويل BTN إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

2000 btn
3275.52 htg

1.00000 BTN = 1.63776 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.078689.24551.464631.665660.9539518.394
1GBP1.1694511.2614104.3711.712861.947961.115621.5114
1USD0.927150.79277182.7421.35791.544280.8844517.0536
1INR0.0112050.009581230.012085810.01641130.01866380.01068930.206106

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Haiti Gourde
1 BTN1.63776 HTG
5 BTN8.18880 HTG
10 BTN16.37760 HTG
20 BTN32.75520 HTG
50 BTN81.88800 HTG
100 BTN163.77600 HTG
250 BTN409.44000 HTG
500 BTN818.88000 HTG
1000 BTN1637.76000 HTG
2000 BTN3275.52000 HTG
5000 BTN8188.80000 HTG
10000 BTN16377.60000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / نغولتروم بوتاني
1 HTG0.61059 BTN
5 HTG3.05295 BTN
10 HTG6.10591 BTN
20 HTG12.21182 BTN
50 HTG30.52955 BTN
100 HTG61.05910 BTN
250 HTG152.64775 BTN
500 HTG305.29550 BTN
1000 HTG610.59100 BTN
2000 HTG1221.18200 BTN
5000 HTG3052.95500 BTN
10000 HTG6105.91000 BTN