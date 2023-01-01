نغولتروم بوتاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل BTN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
292147 vnd

1.00000 BTN = 292.14700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 6:35 UTC
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BTN إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0652588.5691.437241.661080.9576518.2111
1GBP1.1574111.23285102.5041.663361.922421.1083921.0763
1USD0.938750.811129183.14391.34921.559330.89917.0956
1INR0.01129060.009755720.012027310.01622730.01875460.01081260.205615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Vietnamese Dong
1 BTN292.14700 VND
5 BTN1460.73500 VND
10 BTN2921.47000 VND
20 BTN5842.94000 VND
50 BTN14607.35000 VND
100 BTN29214.70000 VND
250 BTN73036.75000 VND
500 BTN146073.50000 VND
1000 BTN292147.00000 VND
2000 BTN584294.00000 VND
5000 BTN1460735.00000 VND
10000 BTN2921470.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / نغولتروم بوتاني
1 VND0.00342 BTN
5 VND0.01711 BTN
10 VND0.03423 BTN
20 VND0.06846 BTN
50 VND0.17115 BTN
100 VND0.34229 BTN
250 VND0.85573 BTN
500 VND1.71147 BTN
1000 VND3.42293 BTN
2000 VND6.84586 BTN
5000 VND17.11465 BTN
10000 VND34.22930 BTN