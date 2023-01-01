100 نغولتروم بوتاني إلى دونغ فيتنامي

تحويل BTN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
٢٩٬١٢٤ vnd

1.00000 BTN = 291.24300 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079889.29081.467771.670480.9546518.4633
1GBP1.1689111.2622104.3741.715711.952661.115921.5821
1USD0.92610.792267182.6921.35931.547030.884117.0988
1INR0.01119940.009580940.012093110.01643810.01870830.01069150.206777

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Vietnamese Dong
1 BTN291.24300 VND
5 BTN1456.21500 VND
10 BTN2912.43000 VND
20 BTN5824.86000 VND
50 BTN14562.15000 VND
100 BTN29124.30000 VND
250 BTN72810.75000 VND
500 BTN145621.50000 VND
1000 BTN291243.00000 VND
2000 BTN582486.00000 VND
5000 BTN1456215.00000 VND
10000 BTN2912430.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / نغولتروم بوتاني
1 VND0.00343 BTN
5 VND0.01717 BTN
10 VND0.03434 BTN
20 VND0.06867 BTN
50 VND0.17168 BTN
100 VND0.34336 BTN
250 VND0.85839 BTN
500 VND1.71678 BTN
1000 VND3.43356 BTN
2000 VND6.86712 BTN
5000 VND17.16780 BTN
10000 VND34.33560 BTN