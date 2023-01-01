نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٠٫٨٢ chf

1.00000 BTN = 0.01082 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:42 UTC
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BTN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الفرنك السويسري
1 BTN0.01082 CHF
5 BTN0.05412 CHF
10 BTN0.10824 CHF
20 BTN0.21648 CHF
50 BTN0.54121 CHF
100 BTN1.08242 CHF
250 BTN2.70605 CHF
500 BTN5.41210 CHF
1000 BTN10.82420 CHF
2000 BTN21.64840 CHF
5000 BTN54.12100 CHF
10000 BTN108.24200 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / نغولتروم بوتاني
1 CHF92.38560 BTN
5 CHF461.92800 BTN
10 CHF923.85600 BTN
20 CHF1847.71200 BTN
50 CHF4619.28000 BTN
100 CHF9238.56000 BTN
250 CHF23096.40000 BTN
500 CHF46192.80000 BTN
1000 CHF92385.60000 BTN
2000 CHF184771.20000 BTN
5000 CHF461928.00000 BTN
10000 CHF923856.00000 BTN