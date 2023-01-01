نغولتروم بوتاني إلى سيدي غاني

تحويل BTN إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٣٤٫٩١ ghs

1.00000 BTN = 0.13491 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Ghanaian Cedi
1 BTN0.13491 GHS
5 BTN0.67456 GHS
10 BTN1.34911 GHS
20 BTN2.69822 GHS
50 BTN6.74555 GHS
100 BTN13.49110 GHS
250 BTN33.72775 GHS
500 BTN67.45550 GHS
1000 BTN134.91100 GHS
2000 BTN269.82200 GHS
5000 BTN674.55500 GHS
10000 BTN1349.11000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / نغولتروم بوتاني
1 GHS7.41227 BTN
5 GHS37.06135 BTN
10 GHS74.12270 BTN
20 GHS148.24540 BTN
50 GHS370.61350 BTN
100 GHS741.22700 BTN
250 GHS1853.06750 BTN
500 GHS3706.13500 BTN
1000 GHS7412.27000 BTN
2000 GHS14824.54000 BTN
5000 GHS37061.35000 BTN
10000 GHS74122.70000 BTN