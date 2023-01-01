50 نغولتروم بوتاني إلى سيدي غاني

تحويل BTN إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
6.80 ghs

1.00000 BTN = 0.13604 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:5 UTC
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BTN إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079189.27391.464991.665530.9539518.4044
1GBP1.1690411.2615104.3641.712611.947061.1152121.5153
1USD0.92670.792707182.731.35761.543450.8841517.0553
1INR0.01120150.009581860.012087510.016410.01865640.01068720.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Ghanaian Cedi
1 BTN0.13604 GHS
5 BTN0.68019 GHS
10 BTN1.36038 GHS
20 BTN2.72076 GHS
50 BTN6.80190 GHS
100 BTN13.60380 GHS
250 BTN34.00950 GHS
500 BTN68.01900 GHS
1000 BTN136.03800 GHS
2000 BTN272.07600 GHS
5000 BTN680.19000 GHS
10000 BTN1360.38000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / نغولتروم بوتاني
1 GHS7.35086 BTN
5 GHS36.75430 BTN
10 GHS73.50860 BTN
20 GHS147.01720 BTN
50 GHS367.54300 BTN
100 GHS735.08600 BTN
250 GHS1837.71500 BTN
500 GHS3675.43000 BTN
1000 GHS7350.86000 BTN
2000 GHS14701.72000 BTN
5000 GHS36754.30000 BTN
10000 GHS73508.60000 BTN